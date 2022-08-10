Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года

Иллюстративное фото: pexels.com

Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa на официальном сайте сообщил, что продлит отказ от полетов в Россию до 25 марта следующего года из-за "текущей нормативной ситуации".

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативной ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период", - говорится в сообщении.

В Lufthansa Group сообщили, что продолжат следить за ситуацией и контактировать с национальными и международными властями.

Полеты в Украину также приостановлены до 25 марта 2023 года.

"В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются", - гласит сообщение.

Впервые авиакомпания Lufthansa ввела отказ от полетов в Россию в феврале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982494-lufthansa-prodlila-otkaz-ot-poletov-v-rossiyu-do-25-marta-2023-goda/