Lufthansa продлила отказ от полетов в Россию до 25 марта 2023 года
Опубликовано:
Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa на официальном сайте сообщил, что продлит отказ от полетов в Россию до 25 марта следующего года из-за "текущей нормативной ситуации".
"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 25 марта 2023 года в связи с текущей нормативной ситуацией. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период", - говорится в сообщении.
В Lufthansa Group сообщили, что продолжат следить за ситуацией и контактировать с национальными и международными властями.
Полеты в Украину также приостановлены до 25 марта 2023 года.
"В настоящее время воздушное пространство над Украиной закрыто, полеты не осуществляются", - гласит сообщение.
Впервые авиакомпания Lufthansa ввела отказ от полетов в Россию в феврале.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982494-lufthansa-prodlila-otkaz-ot-poletov-v-rossiyu-do-25-marta-2023-goda/