Китай успешно вывел на орбиту три спутника

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Выведенные китайские спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли. Их запуск состоялся сегодня утром, 9 августа, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань, что расположен в северо-западной провинции Ганьсу, в 12:11 часов по местному времени (10:11 часов по Нур-Султану).

Ракета-носитель Церера-1 вывела на орбиту в общей сложности три спутника. Два из них носят название "Тайцзин-1", третий - "Дунхай-1".

Церера-1 была разработана китайской компанией Galactic Energy. Ее габариты - примерно 20 метров в длину, диаметр - 1,4 м, а стартовая масса составила 33 тонны. Это уже третий запуск ракеты-носителей серии Церера-1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982375-kitay-uspeshno-vyvel-na-orbitu-tri-sputnika/