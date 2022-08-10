Сенат США принял закон о борьбе с изменениями климата

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Сенат США принял крупнейший законопроект о борьбе с изменением климата в истории страны. Согласно документу, правительство выделит 369 млрд долларов на поддержку низкоуглеродной энергетики. Это поможет стране адаптироваться к ухудшающимся климатическим условиям, передает Quartz.

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Ожидается, что закон будет одобрен палатой представителей 12 августа, после чего будет подписан президентом Джо Байденом. Его положения включают в себя налоговые льготы для потребителей на приобретение электромобилей и энергоэффективной бытовой техники, а также федеральные кредиты для компаний, производящих солнечные батареи.

Согласно анализу Принстонского университета, принятие этого закона приведет к тому, что выбросы в США к 2030 году снизятся на 21%. Этого сокращения недостаточно для того, чтобы достичь цели, поставленной президентом Байденом. Он заявил, что Штатам необходимо сократить выбросы вполовину к 2030 году. Однако специалисты утверждают, что закон все равно будет иметь положительные последствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982359-senat-ssha-prinyal-zakon-o-borbe-s-izmeneniyami-klimata/