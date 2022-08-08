Сенат США одобрил 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Вашингтон. Иллюстративное фото: Pexels

Сенат Соединенных Штатов 7 августа принял законопроект об изменении климата, здравоохранении и налогах на сумму 430 млрд долларов. Против его одобрения высказывались республиканцы, передает DW.

Следующий шаг после одобрения Сената США - принятие данного законопроекта в Палате представителей, которая контролируется большинством демократов. Затем он окончательно вступит в силу после того, как его подпишет Байден.

"Закон о снижении инфляции" предусматривает выделение 430 млрд долларов. В пользу него проголосовали 51 человек из 101. Решающим стал голос вице-президента Камалы Харрис.

По словам демократов, законопроект позволит сократить выбросы углекислого газа в США на 40 процентов к 2030 году. Также миллиарды долларов будут направлены на стимулирование производства электромобилей и развитие экологически чистой энергетики и многое другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982207-senat-ssha-odobril-430-mlrd-dollarov-na-borbu-s-inflyatsiey/