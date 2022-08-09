Политики из Новой Зеландии предложили переименовать страну

Окленд, Новая Зеландия. Фото: Pexels

Активисты из Новой Зеландии продвигают идею о переименовании страны и возвращении ей исторического названия Аотеароа. Они собрали 70 тысяч подписей среди граждан, которые поддерживают идею переименования, передает Quartz.

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Партия маори, представляющая интересы коренного полинезийского народа Новой Зеландии, объявила, что собрала 70 тысяч подписей под петицией о переименовании страны и возвращении названия Аотеароа. Такой поддержки населения достаточно для того, чтобы Парламент официально рассмотрел предложение партии. Представители партии также призвали Парламент восстановить исконные названия всех городов.

Дебби Нгарева-Пакер, соруководитель Партии маори, заявила, что ребрендинг восстановит чувство национальной идентичности будущих поколений и поможет им гордиться своей историей. Новая Зеландия стала британской колонией в середине 1800-х годов. Абель Тасман, голландский торговец-исследователь, считается первым жителем Запада, ступившим на остров. В 1642 году он назвал это место Staten Landt (земля Генеральных штатов Нидерландов). Позже голландские картографы переименовали ее в Новая Зеландия в честь Зеландии, самой западной провинции Нидерландов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982194-politiki-iz-novoy-zelandii-predlozhili-pereimenovat-stranu/