Илон Маск вызвал на дебаты руководство Twitter

Илон Маск. Фото: Getty Images/SOPA Images/Contributor

Американский предприниматель Илон Маск публично вызвал на дебаты главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала. Сообщение было размещено в Twitter.

Маск призвал руководство соцсети доказать публично, что на платформе имеется менее пяти процентов фейковых аккаунтов.

"Настоящим я вызываю Парага Аграваля на публичные дебаты о проценте ботов в Twitter. Пусть он докажет общественности, что в Twitter менее пяти процентов поддельных или спамных пользователей ежедневно!" - написал Маск.

Ранее стало известно, что Маск подал встречный иск против компании Twitter. Он обвинил руководство платформы в искажении данных о количестве пользователей во время переговоров о приобретении им платформы за 44 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1982141-ilon-mask-vyzval-na-debaty-rukovodstvo-twitter/