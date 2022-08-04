Bloomberg сообщил о новом способе России поставлять нефть в условиях санкций

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Bloomberg сообщил о новом возможном способе России транспортировать свою нефть в условиях санкций Запада. Для этого используется египетский нефтяной терминал Эль-Хамра.

Как показали данные Bloomberg, 24 июля груз с российской нефтью объемом в 700 тыс. баррелей был доставлен в Эль-Хамра в Египте. Через несколько часов из порта выплыл другой танкер с грузом Crested, который мог включать в себя часть российской нефти.

После него 28 июля Эль-Хамру покинул еще один танкер Chris, также полный груза. Предполагается, что в египетском нефтяном терминале смешивают нефть из Египта и России для отправки в другие страны. Это также свидетельствует о том, что поставки российской нефти на фоне санкций стали более скрытыми.

Терминал Эль-Хамра располагает шестью резервуарами, которые способны за один раз вместить 1,5 млн баррелей сырой нефти. Терминал был изначально построен для перевалки нефти, которая добывается в Египте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981696-bloomberg-soobschil-o-novom-sposobe-rossii-postavlyat-neft-v-usloviyah-sanktsiy/