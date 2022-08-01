The Times: Принц Чарльз принял один миллион фунтов стерлингов от семьи Усамы бен Ладена

Принц Чарльз. Фото: Samir Hussein/Contributor/Getty Images

Газета The Times сообщила, что в октябре 2013 года старший сын британской королевы принц Чарльз принял от близких членов семьи Усамы бен Ладена платеж в размере одного миллиона фунтов стерлингов.

Чарльз встретился с Бакром бен Ладеном и его братом Шафиком в своей резиденции Кларенс-хаусе в Лондоне 30 октября 2013 года. Оба приходятся убитому в 2011 году Усаме бен Ладену сводными братьями. Чарльз тогда принял от них платеж в размере одного миллиона фунтов стерлингов. Деньги были переданы в Благотворительный фонд принца Уэльского.

Отмечается, что будущего британского короля предостерегали от этого, но он все же согласился принять деньги. Как сообщают источники, несколько попечителей даже умоляли его вернуть их.

Бен Ладен организовал теракты 11 сентября 2001 года. Был убит американским спецназом в Пакистане. Информации о том, что Бакр или Шафик были как-то причастны к страшным преступлениям своего сводного брата Усамы, не имеется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981151-the-times-prints-charlz-prinyal-odin-million-funtov-sterlingov-ot-semi-usamy-ben-ladena/