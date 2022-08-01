WSJ: США хотят ввести санкции против компаний, причастных к экспорту иранской нефти

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Правительство США рассматривает возможность введения санкций против предпринимателя из ОАЭ и сети компаний, который содействуют перевозке иранской нефти, передает The Wall Street Journal.

Фирмы и частные лица, замешанные в сокрытии, использовали перевалку нефти с судна на судно в водах между Ираном и Ираком. Попутно, чтобы скрыть тот факт, что нефть иранская, подделывали документы, выдавая ее за иракскую, или смешивали нефть из Ирана и Ирака.

Тем самым заинтересованные лица старались при перевозке сырья избегать санкций США в отношении иранской нефти.

Как сообщили газете источники, в американском правительстве пока нет четких планов по борьбе с подобными действиями. Хотя администрация Байдена ввела ряд санкций в отношении компаний, занимающихся контрабандой иранской нефти.

Тем не менее американское правительство не стало предпринимать радикальных мер, чтобы вернуть Иран к ядерному соглашению, из которого Трамп вышел в 2018 году.

Большинство покупателей - страны Азии, но также в сделках участвовали западные компании, такие как Exxon Mobil Corp., Koch Industries Inc. и Shell PLC. При этом отсутствовали утверждения о том, что западные санкции нарушали санкции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981092-wsj-ssha-hotyat-vvesti-sanktsii-protiv-kompaniy-prichastnyh-k-eksportu-iranskoy-nefti/