Скончался экс-президент Филиппин Фидель Рамос

Фидель Рамос. Фото: South China Morning Post/Getty Images

Бывший президент Филиппин Фидель Рамос умер от осложнений COVID-19 на 95 году жизни. Политик был 12-м президентом страны, руководил государством с 1992 по 1998 год.

Рамос умер в Медицинском центре Макати в воскресенье днем, передает издание The Manila Times. Сообщается, что причиной смерти бывшего президента могут быть осложнения после КВИ.

Смерть политика подтвердила изданию Rappler племянница Рамоса Лила Шахани.

Позже, как пишет портал, с заявлением о смерти экс-президента Филиппин выступила его семья.

"Мы благодарим всех вас за уважение к нашей частной жизни, так как семье требуется некоторое время, чтобы погоревать вместе", - обратились они к филиппинцам.

По информации портала, родные Рамоса сообщат в ближайшем будущем о похоронах бывшего главы государства.

Администрация Рамоса в свое время получила известность благодаря программе "Филиппины-2000", главной целью которой было промышленное развитие страны к 2000 году. Многие считают, что именно благодаря этой программе прошло оживление экономики страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981055-skonchalsya-eks-prezident-filippin-fidel-ramos/