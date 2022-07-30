Режим ЧС ввели в штате Нью-Йорк из-за вспышки оспы обезьян

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29 июля губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул издала указ о введении режима ЧС в регионе в связи с продолжающейся вспышкой обезьяньей оспы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации штата.

В заявлении отмечается, что введение режима ЧС позволит штату быстрее реагировать на вспышку. Кроме того, медработники теперь смогут предпринимать дополнительные шаги, для вакцинации наибольшего количества жителей штата Нью-Йорк.

"После ознакомления с последними данными о вспышке обезьяньей оспы в штате Нью-Йорк я объявляю чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием, чтобы укрепить наши усилия по борьбе с этой проблемой", – сообщила губернатор.

По ее словам, более чем один из четырех случаев заражения оспой обезьян в США приходится на штат Нью-Йорк.

"Особенно важно признать, что эта вспышка оказывает непропорциональное влияние на определенные группы риска. Вот почему мы с моей командой работаем круглосуточно, чтобы получить больше вакцин, расширить возможности тестирования и ответственно информировать общественность о том, как оставаться в безопасности во время этой вспышки", – добавила Хокул.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова оценила вероятность начала вспышки оспы обезьян в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980972-rezhim-chs-vveli-v-shtate-nyu-york-iz-za-vspyshki-ospy-obezyan/