Месторождение золота "Кумтор" окончательно перешло в собственность Кыргызстана

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Сегодня, 29 июля, в посольстве Кыргызстана в Великобритании состоялась процедура обмена документов. На этом процесс перехода золоторудного месторождения "Кумтор" в собственность КР окончательно состоялась. Об этом сообщается на официальном сайте президента Кыргызстана.

Как говорится в сообщении, чрезвычайному и полномочному послу Кыргызстана в Великобритании Улану Джусупову передали полный пакет юридических документов, включая все необходимые передаточные акты, доверенности и свидетельства.

Эти бумаги нужны для оформления полного перехода прав собственности на 100% акций компаний "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в пользу ОАО "Кыргызалтын".

Президент КР Садыр Жапаров поручил кабмину обеспечить эффективную разработку национального достояния республики - месторождения "Кумтор" - с соблюдением всех требований законодательства (экологического, налогового, корпоративного, трудового и так далее) и международных стандартов.

Кроме того, сегодня же, 29 июля, были произведены все предусмотренные Соглашением финансовые выплаты в пользу Кыргызской Республики.

Достигнутое соглашение содержит, кроме всего прочего, следующие пункты:

месторождение "Кумтор" полностью переходит в собственность республики. При этом за Кыргызстаном признается право собственности на золото, произведенное на руднике с 15 мая 2021 года;

"Центерра" выплачивает дивиденды в размере около 11 млн долларов США.

согласована единовременная выплата компанией "Центерра" кыргызской стороне в размере 50 млн долларов США;

Кыргызстану переходит управление над Рекультивационным фондом по руднику "Кумтор" объемом около 53 млн долларов США. Эта сумма также будет перечислена на специальный счет в одном из кыргызских банков;

Компания "Центерра" прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США (прекращено 27 июля), Швеции и Канаде (28 июля направлены письма по отзыву исковых претензий).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980943-mestorozhdenie-zolota-kumtor-okonchatelno-pereshlo-v-sobstvennost-kyrgyzstana/