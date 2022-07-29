Богатейшая женщина Азии потеряла более половины своего состояния из-за кризиса в Китае

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Богатейшая женщина в Азии Ян Хуэйянь потеряла больше половины своего состояния из-за обострившегося в последнее время в Китае кризиса недвижимости, передает CNN.

41-летняя Ян Хуэйянь владеет большинством акций компании Country Garden Holdings, которая является крупнейшим по объемам продаж застройщиком недвижимости в Китае. Состояние Ян снизилось до 11 млрд долларов, тогда как до этого составляло 24 млрд долларов.

Причинами кризиса недвижимости в КНР стали ослабление покупательского спроса, снижение стоимости жилья и кризис неплатежей по долгам.

Но несмотря на это, Ян все еще остается одной из богатейших женщин в Азии, хотя резкое сокращение уменьшило разрыв между ней и другими женщинами-миллиардерами из Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980827-bogateyshaya-zhenschina-azii-poteryala-bolee-poloviny-svoego-sostoyaniya-iz-za-krizisa-v-kitae/