Япония призвала Россию не проводить военные учения на территории Курильских островов

Курильские острова. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Правительство Японии призвало Россию не проводить свои запланированные военные учения на территории Курильских островов, так как это противоречит их позиции, передает РИА Новости.

Об этом сообщил замгенсекретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки.

"Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", - сказал Исодзаки.

Замгенсекретаря кабмина Японии также обеспокоился увеличением военной активности в регионе у Японии на фоне войны в Украине.

Накануне министерство обороны России сообщило, что в период с 30 августа по 5 сентября будут проведены военные учения российских ВС "Восток-2022".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980670-yaponiya-prizvala-rossiyu-ne-provodit-voennye-ucheniya-na-territorii-kurilskih-ostrovov/