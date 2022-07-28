Трамп пригрозил подать в суд на CNN за "клеветнические заявления"

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен подать в суд на CNN за сделанные ими "клеветнические заявления" в его адрес, передает New York Post.

Как заявил Трамп, газета неоднократно называла неправдой его предположения о том, что его поражение на президентских выборах 2020 года связано с массовой фальсификацией результатов.

"Я уведомил CNN о своем намерении подать иск в связи с их неоднократными клеветническими заявлениями против меня. Я также начну действовать против других средств массовой информации, которые клеветали на меня и обманывали общественность, несмотря на неопровержимые доказательства мошенничества на выборах 2020 года", - заявил 45-й президент США.

Как сообщил адвокат Трампа Джеймс Трасти, CNN "клеветали" примерно 7700 раз. Трасти потребовал от телеканала официальных "опровержений и извинений".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980551-tramp-prigrozil-podat-v-sud-na-cnn-za-klevetnicheskie-zayavleniya/