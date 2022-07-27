Польша договорилась с Южной Кореей о покупке вооружений

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Министерство обороны Польши закупит у Южной Кореи почти 1000 танков, более 600 артиллерийских орудий и десятки истребителей, так как запасы страны истощились после предоставления военной помощи Украине, передает CNN.

Министр обороны Польши в мае посетил Сеул, где сообщил, что их страна нуждается в южнокорейском оружии.

Таким образом, польская сторона планирует приобрести 980 танков на базе южнокорейской модели K2, 648 самоходных бронированных гаубиц K9 и 48 истребителей FA-50.

Первые 180 танков будут доставлены в Польшу в этом году. Производство остальных 800 единиц начнется в 2026 году на польской территории. 48 гаубиц Варшава получит в этом году, а остальное - в 2024 году. Полученные бронемашины заменят советские, которые Польша передала Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980466-polsha-dogovorilas-s-yuzhnoy-koreey-o-pokupke-vooruzheniy/