Работники заводов Boeing готовятся к забастовке в США

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Сотрудники заводов Boeing готовы объявить забастовку, а впоследствии и уволиться, если производитель авиатранспорта не рассмотрит условия, выдвинутые сотрудниками. Представители профсоюза требуют, чтобы компания пересмотрела условия их пенсионного плана, передает The Washington Post.

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Работники трех заводов Boeing, расположенных в штате Иллинойс, готовы в ближайшие дни объявить забастовку. Согласно сообщению Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли, в забастовке готовы принять участие 2500 человек. Нехватка рабочей силы в авиаотрасли спровоцировала ситуацию, в которой профсоюзы хотят воспользоваться своим преимуществом и потребовать от работодателей выполнения своих условий. В частности, сотрудников возмущает предложенный компанией пенсионный план.

В Boeing заявили, что, если забастовка случится, то компания активирует план, разработанный на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить непрерывность работы компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980211-rabotniki-zavodov-boeing-gotovyatsya-k-zabastovke-v-ssha/