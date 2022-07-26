У почетного императора Японии Акихито диагностировали сердечную недостаточность

Почетный император Акихито. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

У бывшего императора Японии 88-летнего Акихито выявили сердечную недостаточность, передает агентство Kyodo со ссылкой на сообщение японского Агентства императорского дома.

В минувшее воскресенье, 24 июля, почетный император Акихито прошел обследование сердца в больнице Токийского университета в Токио. Врачи диагностировали сердечную недостаточность.

Согласно сообщению агентства, 125-й император Японии находится на медикаментозном лечении с конца июня. На данный момент он идет на поправку.

Император Акихито правил Японией с 1989 по 2019 год. В конце апреля 2019 года добровольно отрекся от престола. Его преемником стал его старший сын Нарухито. Акихито стал первым за последние 200 лет императором, который отрекся от престола по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980206-u-pochetnogo-imperatora-yaponii-akihito-diagnostirovali-serdechnuyu-nedostatochnost/