Запрет на открытые двери при включенном кондиционере введут во Франции

Иллюстративное фото: pexels.com

Владельцам бутиков во Франции запретят оставлять входные двери открытыми, если в помещении в это время работает кондиционер. За нарушение этого правила предприниматель может быть оштрафован на 750 евро, передает BBC.

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Министр экологических преобразований Франции Агнес Паннье-Рунаше рассказала, что правила, которые раньше действовали лишь в нескольких регионах Франции, теперь станут общими для всей страны. За это нарушение владельцы магазинов могут быть оштрафованы на 750 евро.

По ее словам, в ближайшее время будет издано два указа, регламентирующих экономию энергии. Первый — запрет на открытые двери при включенном кондиционере. Второй — запрет на использование неоновых вывесок с 01:00 до 06:00. Электроэнергия резко подорожала во Франции после российского вторжения в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980027-zapret-na-otkrytye-dveri-pri-vklyuchennom-konditsionere-vvedut-vo-frantsii/