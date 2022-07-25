Население Китая начнет сокращаться к 2025 году

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Официальные данные о рождаемости в Китае за 2021 год оказались самыми низкими за последние десятилетия. Ожидается, что население страны сократится к 2025 году, передает Global Times.

29 провинций и регионов Китая опубликовали данные о рождаемости в 2021 году. Результат оказался самым низким за последние десятки лет.

Из всех провинций только в Гуандуне число рожденных в прошлом году детей превышает миллион. Также в десятку провинций с наиболее высоким показателем рождаемости вошли Хэнань, Шаньдун, Сычуань, Хэбэй, Аньхой, Гуанси, Цзянсу, Хунань и Гуйчжоу. И только в первых шести показатель превышает 500 тыс.

В Хунане такая рождаемость наблюдается впервые за 60 лет. В провинции Хэнань такого не было с 1978 года, в Цзяньси - с 1950-х годов.

Ожидается, что к 2025 году рождаемость в Китае продолжит стремительное снижение. Эксперты связывают это с тем, что молодое поколение отказывается от идеи создать семью в пользу карьеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980026-naselenie-kitaya-nachnet-sokraschatsya-k-2025-godu/