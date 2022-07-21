Использование гендерно-нейтрального обращения запретили в Аргентине

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Власти аргентинской столицы Буэнос-Айрес официально запретили использовать гендерно-нейтральный язык. Представители молодежи и ряд ЛГБТ-организаций выступили против, передает The New York Times.

Гендерная нейтральность в языке подразумевает избегание в речи указания на пол (женский или мужской), чтобы не способствовать "гендерной дискриминации" и создать "более инклюзивное общество".

Одними из первых таким языком стали пользоваться учителя в аргентинских школах при общении с учениками или их родителями.

Но многие испаноговорящие ученые и политики выступили против такого стиля речи. По их мнению, это принижает язык, нарушает его правила и мешает учащимся осваивать информацию в учебных заведениях. Поэтому в Буэнос-Айресе использование гендерно-нейтрального языка было запрещено местными властями.

Этому воспротивились организации по защите гражданских прав представителей ЛГБТ. Сейчас они пытаются подавать иски, чтобы отменить запрет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979487-ispolzovanie-genderno-neytralnogo-obrascheniya-zapretili-v-argentine/