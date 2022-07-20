Кыргызстан полностью перешел на расчеты в рублях с Россией

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Министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев на пресс-конференции сообщил, что страна полностью перешла на расчеты в рублях с Россией, передает 24kg.

Такое решение кыргызское правительство приняло из-за антироссийских санкций, включая отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Из-за этого возникли проблемы по платежам, утверждает чиновник.

"Мы полностью перешли с Россией на расчеты в рублях", - сообщил Амангельдиев.

До этого Кыргызстан рассчитывался с Россией в долларах только по горюче-смазочным материалам (ГСМ). Остальные платежи проводились в рублях.

Министерство экономического развития России сообщало, что государства, входящие в состав Евразийской экономической комиссии, приняли решение снизить долю доллара во взаимных расчетах.

В состав ЕЭК входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979378-kyrgyzstan-polnostyu-pereshel-na-raschety-v-rublyah-s-rossiey/