Годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года показателей

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Бюро национальной статистики Великобритании опубликовало на официальном сайте данные, согласно которым по итогам июня годовая инфляция в стране ускорилась до 9,4%.

Показатель является рекордным в стране с 1982 года, пишут в The Guardian.

"Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев по июнь 2022 года вырос на 9,4% по сравнению с 9,1% в мае", - говорится на сайте.

В месячном исчислении Индекс потребительских цен увеличился на 0,8% в июне текущего года. Тогда как в этот же период в прошлом году показатель составил 0,5%.

Рост инфляции связывают с рекордным с 1989 года повышением цен на бензин и дизельное топливо. Стоимость возросла на 42,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979333-godovaya-inflyatsiya-v-velikobritanii-dostigla-rekordnyh-s-1982-goda-pokazateley/