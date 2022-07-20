СМИ: Самую большую подлодку в мире утилизируют в России

АПЛ "Дмитрий Донской". Кадр из видео: YouTube/СЕВМАШ

Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" будет утилизирована в России, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российском военно-промышленном комплексе.

АПЛ "Дмитрий Донской" (по классификации НАТО SSBN Typhoon) будет выведена из боевого состава военно-морских сил России.

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации", - сообщил источник.

По словам источника, название "Дмитрий Донской" уже было присвоено другой стратегической АПЛ класса "Борей-А", которая была заложена в 2021 году на "Севмаше".

Советский и российский атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" является самым большим в мире по водоизмещению - 48 тысяч тонн. Вошел в боевой состав российского флота в 1980 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979300-smi-samuyu-bolshuyu-podlodku-v-mire-utiliziruyut-v-rossii/