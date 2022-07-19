СМИ: Китай опасается, что лидеры ведущих стран Европы откажут в визите в Пекин

Си Цзиньпин. Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил на встречу в Пекине лидеров Германии, Франции, Италии и Испании. Но европейские лидеры, как пишет South China Morning Post, думают о том, стоит ли принять его приглашение.

Приглашения на ноябрьскую встречу в Пекине были направлены канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Марио Драги и премьеру Испании Педро Санчесу.

В октябре, согласно планам китайского правительства, пройдет съезд партии. Если ноябрьская встреча Си с европейскими лидерами состоится, она может пройти в один месяц со встречей лидеров G20 в Индонезии.

Китай из-за вспышки коронавируса не проводил подобные мероприятия три года.

Во Франции, по словам источников, разгорелись дебаты по поводу того, стоит ли принимать приглашение Китая. Но там не отрицают, что необходимо поддерживать диалог с Пекином, в частности, по ситуации в Украине.

Наряду с этим Китай обеспокоен растущей враждебностью к ним со стороны Европарламента, который осуждает действия Китая, а также принял ряд резолюций по Синьцзяну и Гонконгу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979107-smi-kitay-opasaetsya-chto-lidery-veduschih-stran-evropy-otkazhut-v-vizite-v-pekin/