Узбекистан увеличит добычу урана в два раза

Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Узбекистана с 2022 года намерено увеличить добычу урана в два раза, передает РИА Новости со ссылкой на постановление президента страны Шавката Мирзиеева.

По итогам 2021 года объем добычи урана составил 3,5 тыс. тонн. В 2030 году Узбекистан планирует увеличить объемы до 7,1 тыс. тонн.

В постановлении также утверждены темпы наращивания запасов урана в 2022-2030 годах за счет геологоразведочных работ.

Кроме того, были утверждены 20 инвестиционных проектов, направленных на увеличение добычи урана в стране. Их общая стоимость равна 460 млн долларов.

Согласно данным МАГАТЭ, весь произведенный уран в Узбекистане экспортируется в другие страны. Страна занимает седьмую позицию по запасам урана в мире и пятую по его добыче.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978962-uzbekistan-uvelichit-dobychu-urana-v-dva-raza/