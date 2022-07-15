Елизавета II прописала для себя исключения в более чем 160 британских законах

Елизавета II. Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II прописала персональные исключения в более чем 160 британских законах, обеспечив себе исключительный иммунитет, передает The Guardian.

Десятки персональных исключений в законах обеспечивают неприкосновенность ее портфеля частной собственности. Тем самым ей предоставляется уникальная защита как обладателя больших земельных поместий в Британии.

Более 30 законами предусматривается, что полиции запрещается входить в ее частные поместья Балморал и Сандрингем, если она не дает на это согласие для расследования возможных преступлений, в том числе против окружающей среды.

Кроме того, полиция должна заранее получить от Елизаветы II согласие в случае, если они хотят провести расследование в отношении ее рыболовного бизнеса в Балморале.

Известно, что поместья Сандрингем и Балморал являются частной собственностью семьи Виндзоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978671-elizaveta-ii-propisala-dlya-sebya-isklyucheniya-v-bolee-chem-160-britanskih-zakonah/