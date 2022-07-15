Основатель бренда одежды Zara купил 64-этажный дом в Нью-Йорке за полмиллиарда долларов

Амансио Ортега. Фото: Xurxo Lobato/Cover/Getty Images

Миллиардер и основатель сети магазинов одежды Zara по всему миру Амансио Ортега приобрел многоэтажный дом в Нью-Йорке за 500 млн долларов, передает Bloomberg.

64-этажный роскошный дом был приобретен компанией Ортеги Pontegadea.

Ранее в этом году его компания приобрела офисное здание в шотландском Глазго за 237 млн долларов, еще одно здание за 916 млн долларов в канадском Торонто и за неназванную сумму "позолоченную башню" у Oxford Properties там же.

86-летний Амансио Ортега является самым богатым человеком в Испании. А в рейтинге богатейших людей мира занимает 23-ю позицию. Его состояние оценивается примерно в 48,5 млрд долларов.

Миллиардер в основном инвестирует в недвижимость, но также занимается диверсификацией в области инфраструктуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978638-osnovatel-brenda-odezhdy-zara-kupil-64-etazhnyy-dom-v-nyu-yorke-za-polmilliarda-dollarov/