Премьер Эстонии официально подала в отставку
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Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила подать в отставку. За ней в отставку также последовало нынешнее правительство, передает РБК со ссылкой на агентство Delfi.
"Мы созвали внеочередное заседание правительства, чтобы запросить мандат на формирование нового правительства. Правительство вступит в должность в понедельник. Сегодня днем будут объявлены кандидаты в министры", - сказала Каллас.
Президент Эстонии Алар Карис удовлетворил прошение Каллас об отставке и пожелал новому правительству страны успехов.
Кая Каллас занимала пост премьер-министра с января 2021 года.
В начале июня предыдущая правящая коалиция, состоящая из Центристской партии и партии Реформ, распалась из-за разногласий. После этого Каллас призвала лишить должностей всех представителей Центристской партии.
И теперь 15 июля на внеочередной сессии парламента Каллас запросит мандат для новой коалиции, состоящей из партии Реформ, Социал-демократической партии (СДП) и "Отечества". Коалиция будет правящей во главе с самой Каллас.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978464-premer-estonii-ofitsialno-podala-v-otstavku/