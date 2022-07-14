Премьер Эстонии официально подала в отставку

Кая Каллас. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR

Действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас решила подать в отставку. За ней в отставку также последовало нынешнее правительство, передает РБК со ссылкой на агентство Delfi.

"Мы созвали внеочередное заседание правительства, чтобы запросить мандат на формирование нового правительства. Правительство вступит в должность в понедельник. Сегодня днем будут объявлены кандидаты в министры", - сказала Каллас.

Президент Эстонии Алар Карис удовлетворил прошение Каллас об отставке и пожелал новому правительству страны успехов.

Кая Каллас занимала пост премьер-министра с января 2021 года.

В начале июня предыдущая правящая коалиция, состоящая из Центристской партии и партии Реформ, распалась из-за разногласий. После этого Каллас призвала лишить должностей всех представителей Центристской партии.

И теперь 15 июля на внеочередной сессии парламента Каллас запросит мандат для новой коалиции, состоящей из партии Реформ, Социал-демократической партии (СДП) и "Отечества". Коалиция будет правящей во главе с самой Каллас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978464-premer-estonii-ofitsialno-podala-v-otstavku/