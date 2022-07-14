Обама раскритиковал врача, поставившего под сомнение умственные способности Байдена

Барак Обама. Фото: pixabay.com

Член Палаты представителей США, работавший врачом в Белом доме, Ронни Джексон рассказал, что экс-президент Барак Обама раскритиковал его за высказывание о Байдене, передает Fox News.

Ронни Джексон работал врачом в Белом доме при трех президентах - Джордже Буше, Бараке Обаме и Дональде Трампе.

В своих мемуарах, выход которых запланирован в ближайшее время, он рассказал об адресованном ему электронном письме Обамы в 2020 году.

В 2020 году сам Джексон баллотировался в Конгресс. И тогда, как рассказал медик, его сильно беспокоило когнитивное здоровье Байдена. Поэтому он решил намекнуть об этом в Twitter, написав, что было бы кстати пройти Байдену соответствующий тест.

Затем, как вспоминает Джексон, в течение 20 минут он внезапно получает письмо на электронную почту от Обамы. В нем 44-й президент США утверждал, что всегда хорошо отзывался о нем, Джексоне, "как публично, так и в частном порядке". Но публиковать твит об умственных способностях Байдена было "непрофессионально".

"Именно поэтому я должен выразить свое разочарование по поводу того, что вы сделали дешевый выстрел в сторону Джо Байдена через Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Это также было неуважительно по отношению ко мне и ко многим друзьям, которых вы имели в нашей администрации", - гласило письмо Обамы.

Это был последний раз, когда Обама и Джексон контактировали. На электронное письмо медик отвечать не стал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978402-obama-raskritikoval-vracha-postavivshego-pod-somnenie-umstvennye-sposobnosti-baydena/