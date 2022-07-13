ЕК заявила, что критически малое количество зерна из Украины достигает пункта назначения

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Согласно данным Еврокомиссии, несмотря на усилия стран ЕС, критически малое количество украинского зерна достигает страны, которые остро нуждаются в продовольствии, передает Euractiv.

Уже второй месяц действуют так называемые "полосы солидарности" - комплекс мер ЕС, направленный на облегчение экспорта зерна из Украины в другие страны. Главная цель блока - поспособствовать тому, чтобы продовольствие достигло страны, которые остро нуждаются в украинском зерне.

Наиболее зависящие от экспорта - Африка и страны на Ближнем Востоке.

Согласно данным ЕК, даже с учетом их усилий критически малое количество украинского зерна достигает пункта назначения.

Благодаря "полосам солидарности" в июне удалось увеличить экспорт до 2,47 млн тонн. Тогда как в мае он составлял 1,7 млн тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978225-ek-zayavila-chto-kriticheski-maloe-kolichestvo-zerna-iz-ukrainy-dostigaet-punkta-naznacheniya/