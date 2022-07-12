В ЕС сообщили, когда будет принята директива о конфискации российских активов

Флаг ЕС. Фото: Gettty Images/Daniel Day

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, когда будет принята директива ЕС, позволяющая конфисковывать российские активы в случае обхода санкций, передает РИА Новости.

Соответствующая директива будет принята в октябре текущего года.

"Мы уже получили согласие парламента, в совете также есть консенсус. Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро", - сказал Рейндерс.

Если директива будет принята, то попытка обойти введенные блоком санкции будет приравниваться к уголовному преступлению в странах ЕС. Это позволяет, в свою очередь, в качестве наказания конфисковывать активы подсанкционных лиц.

Как рассказал еврокомиссар Дидье, конфискованные средства будут направлены в фонд для помощи Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978075-v-es-soobschili-kogda-budet-prinyata-direktiva-o-konfiskatsii-rossiyskih-aktivov/