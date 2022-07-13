ООН: Индия может стать самой густонаселенной страной мира в 2023 году

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ООН заявила, что в 2023 году Индия, вероятнее всего, обойдет Китай и станет самой густонаселенной страной мира. Рост населения в стране связывают со снижением уровня смертности, передает Quartz.

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В 2021 году население Индии составляло 1,412 млрд человек по сравнению с 1,426 в Китае. Ожидается, что в ближайшие годы население Индии будет расти ускоренными темпами.

"Рост населения частично вызван снижением уровня смертности. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире достигла 72,8 года в 2019 году, увеличившись почти на 9 лет с 1990 года. Прогнозируется, что дальнейшее снижение смертности приведет к тому, что средняя продолжительность жизни во всем мире составит около 77,2 лет к 2050 году", — говорится в отчете ООН.

Более половины прогнозируемого прироста населения мира к 2050 году будет сосредоточено всего в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978021-oon-indiya-mozhet-stat-samoy-gustonaselennoy-stranoy-mira-v-2023-godu/