Курс доллара впервые за 20 лет приблизился к паритету с евро

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Впервые за последние 20 лет курс доллара по отношению к евро достиг рекордно низкой отметки. В последний раз такое рекордное соотношение наблюдалось в 2002 году, передает DW.

Сообщается, что курс доллара приблизился к паритету с евро. Иными словами - обменный курс достиг соотношения один к одному. В последний раз такое наблюдалось 20 лет назад. Но с тех пор евро неизменно стоил больше доллара.

Курс евро начал постепенно снижаться почти сразу после начала войны в Украине. И две главные резервные валюты мира впервые сравнялись в стоимости 8 июля. Такая же ситуация повторилась уже 11 июля.

Многие связывают это с начавшейся в Украине войной.

Известно, что страны ЕС начали вводить против России санкции, а затем столкнулись с возможной угрозой энергетического кризиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978003-kurs-dollara-vpervye-za-20-let-priblizilsya-k-paritetu-s-evro/