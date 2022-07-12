Власти Нью-Йорка опубликовали видеоролик с руководством на случай ядерного удара

Руководство для жителей Нью-Йорка на случай ядерного удара. Кадр из видео: YouTube/NYC Emergency Management

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка опубликовал на YouTube-канале видеоролик, в котором рассказывается о действиях, которые надо предпринять в случае ядерного удара.

"Случилась ядерная атака. Не спрашивайте как и почему. Просто знайте, что был нанесен большой удар", - так начинается ролик, в котором моделируется возможная ситуация ядерного удара по Нью-Йорку.

Первым делом женщина на видео советует как можно быстрее войти в какое-нибудь здание, закрыть все окна и двери. При этом стараться держаться подальше от окон и оставаться в центре здания, в котором укрылись.

Во-вторых, следует снять всю одежду, которая была на человеке в момент удара. А затем тщательно помыться с мылом и помыть голову шампунем.

И в-третьих, жителям Нью-Йорка необходимо следить за новостями СМИ, а также правительства, которые будут оповещать о дальнейших действиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977986-vlasti-nyu-yorka-opublikovali-videorolik-s-rukovodstvom-na-sluchay-yadernogo-udara/