Байден заявил, что хранит дома четыре дробовика
Опубликовано:
Президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в честь подписания закона об ужесточении контроля за оборотом оружия заявил, что у него в доме хранится оружие.
Отрывок трансляции, которая велась телеканалом C-Span, опубликован в Twitter.
"У меня есть четыре дробовика. Два принадлежат мне и еще два [принадлежали] моему покойному сыну. Они заперты. На ключ. Все ответственные владельцы оружия, которых я знаю, делают то же самое", - сказал американский президент.
Закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в США был подписан Байденом 25 июня.
Принятие закона связано с трагическими событиями, произошедшими в американском штате Техас. 18-летний парень открыл стрельбу в начальной школе. Погибли 19 детей и две учительницы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977961-bayden-zayavil-chto-hranit-doma-chetyre-drobovika/