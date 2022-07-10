Несколько женщин заявили о подмешанных им наркотиках на вечеринке с участием Шольца, сообщили СМИ

Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/Picture Alliance/Getty Images

Немецкие СМИ сообщают о скандале, который разразился после недавней закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Как сообщает Tagesspiegel, несколько присутствовавших на мероприятии женщин заявили, что им подмешали наркотики. По мнению членов партии, эти женщины подверглись воздействию "нокаутирующих капель".

В мероприятии, которое прошло в среду, участвовали более 1 тыс. человек. В их числе также был канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Сообщается, что лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам-однопартийцам заявил о нападениях на женщин с применением "нокаутирующих капель". Как пишет издание, по словам главы фракции, об этом инциденте уже заявили в полицию Бундестага.

По данным газеты, к 9 июля было зарегистрировано в общей сложности пять пострадавших. Среди них 21-летняя девушка, которая пожаловалась на плохое самочувствие после вечеринки. Она утверждает, что не употребляла алкоголь на этом мероприятии.

По информации издания, полиция заказала анализ крови и токсикологическую экспертизу. Представитель полиции сказала, что результаты еще не готовы.

К утру субботы полиции стало известно еще о четырех случаях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977735-neskolko-zhenschin-zayavili-o-podmeshannyh-im-narkotikah-na-vecherinke-s-uchastiem-sholtsa-soobschili-smi/