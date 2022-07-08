Экс-руководителей ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции

Йозеф Блаттер и Мишель Платини. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер и бывший руководитель УЕФА Мишель Платини оправданы швейцарским судом по обвинению в коррупции. В 2015 году было начато широкомасштабное расследование по делам о взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег в ФИФА.

Как пишет Sky News, Блаттер и Платини обвинялись в незаконном присвоении около 2 миллионов фунтов стерлингов и подделке документов.

Уголовное дело в отношении мужчин было возбуждено после того, как в 2015 году стало известно о выплате денег от ФИФА Платини.

Платеж, о котором идет речь, был произведен в 2011 году после того, как, по словам двоих мужчин, в 1998 году они заключили "джентльменское соглашение" касательно консультационной работы Платини в период с 1998 по 2002 год.

По информации издания, тогда Платини получал 300 тыс. швейцарских франков, ему не могли платить больше из-за проблем с финансами у ФИФА. По этой причине остальная часть зарплаты в размере 1 млн франков, по их "соглашению", была обещана к передаче позднее.

По данным издания, Блаттер одобрил передачу средств от ФИФА Платини во время кампании по переизбранию на пост главы организации. Считалось, что Платини имеет преимущество над европейским собранием голосов в борьбе с Мохаммедом бин Хаммамом из Катара.

Платини утверждал, что расследование было преднамеренным заговором с целью помешать ему стать новым руководителем ФИФА.

Отмечается, что из-за скандала, связанного с начатым расследованием, Платини и Блаттер были отстранены от участия в футбольной индустрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977650-eks-rukovoditeley-fifa-i-uefa-opravdali-po-delu-o-korruptsii/