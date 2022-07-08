ВС Китая провели ряд учений рядом с Тайванем

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела ряд различных видов военных учений рядом с Тайванем, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя армии.

"Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая недавно организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань", - сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Ши И подчеркнул, что Соединенные Штаты лишь усугубляют ситуацию на полуострове, выступая в поддержку тайваньских сепаратистских сил.

Он отметил, что китайская сторона намерена отстаивать суверенитет и безопасность страны, а также будет пресекать любые попытки сделать Тайвань независимым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977531-vs-kitaya-proveli-ryad-ucheniy-ryadom-s-tayvanem/