На встрече глав МИД G20 в Индонезии отказались от общего фото

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

На встрече министров иностранных дел стран-членов "Большой двадцатки" отменили традиционное общее фото со всеми участниками, передает РБК со ссылкой на агентство Kyodo.

Как пишет агентство, главы МИД некоторых стран, включая США, старались избегать общего фото со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Из-за этого было решено вообще не делать общего группового снимка.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц G20 проходит с 7 по 8 июля на Бали в Индонезии.

Ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщил, что представители G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Германия, Франция, ЕС) и вовсе отказались присутствовать на гала-ужине из-за присутствия российской стороны.

В состав "Большой двадцатки" входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Китай, Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977498-na-vstreche-glav-mid-g20-v-indonezii-otkazalis-ot-obschego-foto/