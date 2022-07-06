Скончался генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Мохаммед Баркиндо. Фото: twitter.com/OPECSecretariat

Сегодня, 6 июля, стало известно о смерти генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо. Ему было 63 года. Причина смерти не называется, передает NUR.KZ.

О смерти генсека ОПЕК на своей официальной странице в Twitter сообщил глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

"Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мохаммада Сануси Баркиндо. Он умер около 23:00 вчера, 5 июля (04:00 утра 6 июля по времени Нур-Султана - прим. ред.).

Безусловно, это большая потеря для его семьи, NNPC, всей Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", - написал Кьяри.

Отметим, что Мохаммад Сануси Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с 2016 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977172-skonchalsya-gensek-opek-mohammed-barkindo/