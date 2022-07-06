Британский демограф предложил необычный способ "омолодить" население

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Британский демограф Пол Морланд предложил нестандартный способ «омоложения» населения своей страны. По его мнению, для этого необходимо ввести более высокие налоги для бездетных граждан и отправлять телеграмму от королевы всем семьям, которые решились на третьего ребенка, передает

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Демографический кризис не за горами. На первый взгляд это сложно понять, поскольку население Англии и Уэльса достигло рекордных 60 млн человек. Но если внимательно присмотреться, то можно заметить, что весь прирост приходится на возрастную группу 70-74 года. Об этом демограф Пол Морланд заявил в интервью Sunday Times. По его мнению, единственным способом, который может помочь стране справиться с этой ситуацией, является повышение рождаемости. В качестве меры поддержки демограф предложил отправлять каждой семье, решившейся на третьего ребенка, телеграмму от королевы. Стимулировать рождаемость он предложил введением более высокого налога для бездетных граждан.

Журналист The Guardian Зои Уильямс раскритиковала идеи Морланда, которые, по ее словам, являются "абсурдными" и "бесчеловечными". Зои Уильямс отмечает, что причина низкой рождаемости в Великобритании очевидна для всех — это политика, которой страна придерживалась на протяжении последних 12 лет. Люди не могут приобрести свое жилье, а арендодатели держат в страхе своих арендаторов. Кроме того, беременные женщины подвергаются дискриминации на рабочем месте, а в стране не созданы достаточные условия для того, чтобы комфортно растить детей.

В особенности журналистку возмутило предложение демографа стимулировать пополнение в семье телеграммой от королевы. По словам Зои Уильямс, телеграмма вряд ли заменит родителям пособие, которое они теперь не могут получить из-за того, что в стране с 2017 года введено ограничение, согласно которому на помощь от государства могут рассчитывать лишь семьи, родившие первого или второго ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977021-britanskiy-demograf-predlozhil-neobychnyy-sposob-omolodit-naselenie/