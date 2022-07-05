Сразу две женщины заняли руководящие посты в правительстве Саудовской Аравии

Саудовская Аравия. Фото: pexels.com

Две женщины были назначены на руководящие посты в правительстве Саудовской Аравии. Это стало одним из признаков того, что страна постепенно ослабляет ограничения для продвижения женщин в карьере, передает Bloomberg.

Согласно королевскому указу, Шихана Алаззаз была назначена заместителем генерального секретаря кабинета министров Саудовской Аравии. Она стала первой женщиной на данном посту. Алаззаз также была одной из первых женщин, которая получила лицензию на юридическую практику в стране.

А принцесса Хайфа бинт Мохаммед Аль Сауд получила должность замминистра туризма Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии в последние годы начали постепенно снимать различные ограничения для женщин. К примеру, женщинам разрешили ездить на машинах без сопровождения мужчины-опекуна. В правительстве стали стремиться к диверсификации работников, среди которых наибольшую часть составляют мужчины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977006-srazu-dve-zhenschiny-zanyali-rukovodyaschie-posty-v-pravitelstve-saudovskoy-aravii/