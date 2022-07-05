Почему канадские дороги безопаснее американских, рассказали эксперты

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Почему дорожное движение в Канаде намного безопаснее, чем в США? Эксперты связывают это с тем, что жители Канады выбирают транспортные средства меньшего размера и платят более высокие налоги, передает Bloomberg.

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Несмотря на внешнее сходство двух стран, успехи Канады в области безопасности дорожного движения резко контрастируют с ситуацией в США. Смертность на дорогах в США выросла на 19% с 2010 по 2020 годы, в то время как в Канаде этот показатель снизился почти на тот же процент.

Одной из причин специалисты называют пристрастие к разным видам автомобилей. На первый взгляд кажется, что у канадцев и американцев практически одинаковые вкусы в выборе авто. Однако автомобильный рынок США почти полностью отказался от седанов. Внедорожники и пикапы в настоящее время составляют более 70% продаж.

Для пешеходов и велосипедистов это является плохой новостью, поскольку в случае столкновения с большим автомобилем, у пострадавшего есть меньше шансов выжить. В 2021 году на американских дорогах погибло 7485 пешеходов, что является 40-летним максимумом. По мнению ученых из Организации экономических исследований Гавайского университета, причиной этого является рост числа больших автомобилей.

Многие канадцы тоже перешли от седанов к внедорожникам и грузовикам, но, как правило, выбирают автомобили меньшего размера. Данные DesRosiers, канадской автомобильной консалтинговой компании, показывают, что самый быстрый рост продаж был среди субкомпактных и компактных внедорожников, которые значительно меньше огромных автомобилей, встречающихся на дорогах США.

Выбор канадцев может быть связан с местными ценами на топливо: бензин в Канаде стоит 6,76 долларов за галлон в по сравнению с 5,19 долларов в США. Кроме того, канадцы платят более высокий налог за углеродные выбросы.

"Есть мнение, что культура Канады находится на стыке американской и европейской. Как видите, в автомобильной культуре это находит полное отражение. Мы не ездим на крошечных автомобилях, как это делают европейцы, но и не фетишизируем Cadillac Escalade, как жители США. Внедорожники у нас очень популярны, но мы покупаем модели на размер меньше, чем в США", — сказал Ян Джек, вице-президент по связям с общественностью Автомобильной ассоциации Канады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976824-pochemu-kanadskie-dorogi-bezopasnee-amerikanskih-rasskazali-eksperty/