Uber: Домогательств в такси стало меньше, аварий — больше

Иллюстративное фото: pexels.com

Uber представила отчет о безопасности, публикация которого ранее была отложена из-за пандемии COVID-19. Согласно документу, количество сексуальных домогательств в такси значительно уменьшилось, но увеличилось количество аварий со смертельным исходом, передает The New York Times.

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Компания заявила, что в 2019 и 2020 годах в США было зарегистрировано 3824 сексуальных домогательств в такси, 20 человек погибли в результате нападений и 101 человек погиб в авариях. Предыдущий отчет был опубликован в 2019 году и содержал информацию о 2017 и 2018 годах. Компания обязалась публиковать этот документ каждые два года, однако год назад не смогла сделать это из-за пандемии COVID-19. Поэтому отчет за 2019 и 2020 годы был обнародован лишь в 2022 году. Uber использует методологию и данные Национального управления безопасности дорожного движения для анализа ДТП со смертельным исходом.

За прошлый период, в 2017-2018 годах, компания зарегистрировала 5981 обращений, связанных с сексуальными домогательствами. Их количество было снижено до 3824 случаев (на 38%). Однако это может быть связано с тем, что в 2020 году, в период повсеместных локдаунов, компания совершила меньше поездок, чем годом ранее. 650 млн поездок в 2020 году по сравнению с 1,4 млрд в 2019 году.

Компания заявила, что 99,9% поездок Uber проходят без происшествий, и что только 0,0002% всех поездок связаны с одной из угроз, упомянутых в отчете. Более 500 тысяч потенциальных водителей не смогли пройти процесс проверки в 2019 и 2020 годах, а также более 800 тысяч водителей были удалены из приложения в результате проверки их криминального прошлого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976563-uber-domogatelstv-v-taksi-stalo-menshe-avariy-bolshe/