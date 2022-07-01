Пентагон начал изучать 1300 предложений по поставкам оружия в Украину

Иллюстративное фото: Igor Golovnov / EyeEm/ Getty Images

Минобороны США начало рассматривать более тысячи предложений от 800 компаний по производству инновационных вооружений для вооруженных сил Украины, передает CNN.

Всего Пентагон рассматривает 1300 предложений от этих компаний.

Рассматриваемые предложения сосредоточены вокруг ключевых областей, включая вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, беспилотной авиации и других областей.

В вопросе поставок различного вида вооружений Украине США сотрудничают с более чем 50 странами-партнерами. Поначалу акцент делался на поставки оружия, с системами которых украинские военные знакомы и не нуждаются в дополнительном обучении.

Но со временем государства начали поставлять более современное оружие. А украинские военные обучались обращению с ними в соседних странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976508-pentagon-nachal-izuchat-1300-predlozheniy-po-postavkam-oruzhiya-v-ukrainu/