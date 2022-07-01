Bloomberg: Украина должна будет выплатить к сентябрю 1,4 млрд долларов госдолга

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В Bloomberg подсчитали, что Украина должна к сентябрю выплатить госдолг на сумму 1,4 млрд долларов. Поэтому украинское правительство рассматривает возможность реструктуризации долга.

Как сообщают источники, одно из возможных решений вопроса - запрос от эмитента об одобрении держателя облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг.

Другое решение заключается в использовании замороженных российских активов в качестве залога. Но с юридической точки зрения правомерность данной инициативы неясна.

Известно, что в начале марта Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине экстренный кредит в размере 1,4 млрд долларов.

После начала войны бюджет Украины начал испытывать большие трудности. Центробанк Украины выразил опасение, что его возможности по покупке суверенного долга ограничены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976498-bloomberg-ukraina-dolzhna-budet-vyplatit-k-sentyabryu-14-mlrd-dollarov-gosdolga/