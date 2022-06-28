Борис Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию

Борис Джонсон. Фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Британский премьер Борис Джонсон открыто призвал российских ученых, недовольных действиями правительства своей страны, переезжать в Великобританию, передает The Guardian.

В Великобритании действует система партнерства, в рамках которой ученым из Украины разрешают продолжать свои исследования в британских научных учреждениях. Также данное партнерство распространяется и на ученых из России, которые не согласны с действиями Путина.

"Российским ученым и исследователям, которые с ужасом смотрят на путинское насилие и больше не чувствуют себя в безопасности в России: вы должны не стесняться подавать заявки на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - заявил британский премьер-министр.

В рамках системы сотрудничества уже 130 ученых из Украины в скором времени прибудут в Британию, где получат поддержку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975994-boris-dzhonson-prizval-rossiyskih-uchenyh-pereezzhat-v-velikobritaniyu/