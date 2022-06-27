НАТО не будет участвовать в военной разблокировке Черного моря

Мирча Джоане. Кадр из видео: YouTube/Европейская Правда

Замгенсека НАТО Мирча Джоане рассказал в интервью "Европейской Правде", что альянс не намерен участвовать в военной разблокировке Черного моря для экспорта украинского зерна, передает "Украинская Правда".

Так как это, по словам Джоане, приведет к неприемлемой эскалации.

"Привлечение военных мощностей НАТО не поможет решить ситуацию. Напротив, мы считаем, что это приведет к обострению", - сказал замгенсека НАТО.

Но есть и другие варианты вывоза зерна. Часть продовольствия можно вывезти по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС.

Второй вариант является более сложным. Здесь нужно будет организовать безопасные коридоры по Черному морю, где соорганизатором должна быть Россия.

Вот уже продолжительное время Украина не может экспортировать в другие страны свое зерно. По словам экспертов, это может привести к продовольственному кризису во всем мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975855-nato-ne-budet-uchastvovat-v-voennoy-razblokirovke-chernogo-morya/