Крупные корпорации США объявили, что поддержат сотрудниц, желающих сделать аборт

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Крупные американские корпорации корректируют свою социальную политику после решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт. Такие компании, как Walt Disney, JPMorgan Chase, Dick's Sporting Goods и другие заявили, что покроют транспортные расходы своих сотрудниц, которым необходимо выехать в другие штаты для того, чтобы сделать аборт, передает The Washington Post.

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В Disney рассказали, что корпоративная поддержка "по семейным обстоятельствам" будет распространена на всех работников, которые не могут получить необходимую медицинскую услугу по своему месту жительства. Это также касается решения вопросов, связанных с беременностью. В компании работает 195 тысяч человек по всему миру, в том числе около 80 тысяч человек во Флориде, где аборты запрещены после 15-й недели беременности.

В пятницу с подобными заявлениями также выступили Netflix, Paramount, Sony и Comcast. Представители компаний подчеркнули, что корпоративная среда должна принимать активное участие в защите репродуктивных прав женщин. Компания Dick's Sporting Goods возместит до четырех тысяч долларов, которые сотрудницы потратят на дорожные расходы "до ближайшего места, где аборты разрешены законом".

"Мы понимаем, что эта тема вызывает волну дискуссий и, возможно, есть люди, которые с нами не согласятся. Однако мы признаем, что все решения относительно планирования семьи являются глубоко личными", — говорит исполнительный директор Dick's Sporting Goods Лорен Хобарт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975814-krupnye-korporatsii-ssha-obyavili-chto-podderzhat-sotrudnits-zhelayuschih-sdelat-abort/